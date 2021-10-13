رئيس وزراء اليمن: نتيجة معركة مأرب ستحدد مسار الحرب

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش اليمنى، قد شن هجومًا استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الإيرانية فى جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. وتمكنت القوات خلال الهجوم من تدمير قدرات المليشيات فى تلك المواقع، وإيقاع مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب استعادة أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

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