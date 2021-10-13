فيسبوك تحظر 986 حركة اجتماعية عسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن 986 مجموعة وضعت على قائمة خاصة لـ "الحركات الاجتماعية العسكرية" المحظورة، ضمن أكبر قائمة تحمل اسم "الأشخاص والمنظمات الخطرة". وأشارت قائمة فيسبوك إلى الجماعات المسلحة، التى تروج للنزاع المسلح، وكذلك الجماعات التى تروج للعنف أو النهب أثناء الاحتجاجات. وبحسب موقع "ذا فيرج" فأن القائمة تتكون إلى حد كبير من ميليشيات يمينية مع بعض المنظمات اليسارية أو الفوضوية أو العامة المناهضة للحكومة. وتشمل قائمة "الأشخاص الخطرين" العصابات العنصرية البيضاء، ومجموعات الكراهية وفروع تنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية العالمية.

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