أمريكا تفتح حدودها أمام المسافرين المحصنين ضد كورونا الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - قال المسؤول خلال مؤتمر أمس الثلاثاء، إنّ الإدارة الأمريكية ستعلن قريباً جداً عن الموعد الدقيق لفتح حدودها البرية أمام الرحلات الدولية غير الضرورية للمسافرين المحصّنين.
وأضاف المسؤول، حسب وكالة "فرانس برس"، إن الأمر سيتمّ على مرحلتين: الأولى سيكون فيها التلقيح شرطاً للرحلات غير الضرورية فى حين ستظل الرحلات الضرورية مسموحاً بها، وفق الشروط السارية منذ أغلقت الحدود.
أما الثانية فستبدأ مطلع يناير المقبل، وسيصبح فيها اللقاح شرطاً لا بدّ منه لأى رحلة إلى الولايات المتّحدة سواء ضرورية أم لا.
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