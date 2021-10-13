كندا ستستقبل 40 ألف لاجئ من أفغانستان

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده ستستقبل 40 ألف لاجئ فروا من أفغانستان.

وكتب ترودو، في تغريدة على تويتر: "ستستضيف كندا 40 ألف لاجئ من أفغانستان، ونشجع الآخرين على تكثيف دعمهم لإعادة التوطين الآمن للاجئين".

في وقت سابق، قال وزير الهجرة في كندا ماركو مينديسينو، إن هذه الدولة ستستقبل أكثر من 20 ألف مواطن أفغاني من الفئات الأكثر ضعفا.

في الشهر الماضي، تعهدت شركات "أمازون" و"تشوباني" و"يو بي إس" وأكثر من 30 شركة أخرى، بتعيين وتدريب اللاجئين الذين فروا من أفغانستان إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت هذه الشركات، أنها ترغب في مساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة، على الاندماج في الاقتصاد.