الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة مدد الإلكترونية ومعرفة الخدمات المقدمة من المنصة

الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة مدد، الاستخدام الورقي في التعاملات أصبح من الماضي في مختلف البلدان والسائد هو تحويل تلك التعاملات باستخدام وسائل التكنولوجيا، وهذا هو بالتحديد ما تقوم به المملكة العربية السعودية التي أصبح الاستفادة من خدماتها يتم إلكترونياً، ومنها خدمات القطاع الخاص المختلفة التي خصصت منصة لها وأطلقتها تحت اسم منصة مدد والتي تعمل على تسهيل كافة الخدمات الإدارية والمالية، بالإضافة للحفاظ على المرتبات والأجور الخاصة بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، تابعونا حضراتكم من خلال مقالنا هذا للتعرف على الشروط المطلوبة للتسجيل بالإضافة إلى كيفية التسجيل في المنصة.

التسجيل في منصة مدد الإلكترونية

تأتي منصة مدد ضمن المنصات الكثيرة التي تم إطلاقها للتوسيع في تطبيق الأعمال بشكل إلكتروني ومنها منصة مدد التي قامت بإطلاقها وزارة الموارد البشرية حتى يتم تنظيم كافة الأمور المتعلقة لموظفين القطاع الخاص، وكذلك الحفاظ على حقوقهم وفي مقدمتها المرتبات، حتى تستفيد من المنصة لابد أن تكون ضمن مستخدميها وتمتلك حساب بها ولهذا إليك طريقة التسجيل بها.

عليك فتح موقع منصة مدد الإلكترونية.

ثم خانة تسجيل الأفراد.

تدوين رقمك القومي في الخانة الخاصة به.

إتمام عملية التحقق من خلال الرمز المرسل.

ثم تدوين المعلومات المراد كتابتها.

والخطوة التالية ستكون اختيارك للمؤسسة التي تنتمي إليها التي ستقوم باختيارها ضمن مجموعة من المؤسسات المعروضة.

قم بمراجعة البيانات الشخصية المطلوبة حتى تنتهي من هذه الخطوة بالضغط على كلمة تسجيل.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة مدد

هناك عدة شروط وضعتها المنصة لا بد من توافرها في الشخص المتقدم حتى يتم التسجيل بنجاح بها:

امتلاك حساب في منصة أبشر وهذا ينطبق على العمالة أيضاً.

تدوين عنوان المؤسسة الوطني.

امتلاك المؤسسة حساب تجاري مفعل مع سريان العمل به.

الخدمات التي تقدمها منصة مدد الإلكترونية

المنصة هدفها الأول هو تنظيم ومساعدة الموظفين العاملين لدي مؤسسات القطاع الخاص، لذلك تأتي خدمتها في صالحهم والتي من ضمنها: