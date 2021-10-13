الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة مدد الإلكترونية ومعرفة الخدمات المقدمة من المنصة

- 1/2
- 2/2
الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة مدد، الاستخدام الورقي في التعاملات أصبح من الماضي في مختلف البلدان والسائد هو تحويل تلك التعاملات باستخدام وسائل التكنولوجيا، وهذا هو بالتحديد ما تقوم به المملكة العربية السعودية التي أصبح الاستفادة من خدماتها يتم إلكترونياً، ومنها خدمات القطاع الخاص المختلفة التي خصصت منصة لها وأطلقتها تحت اسم منصة مدد والتي تعمل على تسهيل كافة الخدمات الإدارية والمالية، بالإضافة للحفاظ على المرتبات والأجور الخاصة بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، تابعونا حضراتكم من خلال مقالنا هذا للتعرف على الشروط المطلوبة للتسجيل بالإضافة إلى كيفية التسجيل في المنصة.التسجيل في منصة مدد الإلكترونية
تأتي منصة مدد ضمن المنصات الكثيرة التي تم إطلاقها للتوسيع في تطبيق الأعمال بشكل إلكتروني ومنها منصة مدد التي قامت بإطلاقها وزارة الموارد البشرية حتى يتم تنظيم كافة الأمور المتعلقة لموظفين القطاع الخاص، وكذلك الحفاظ على حقوقهم وفي مقدمتها المرتبات، حتى تستفيد من المنصة لابد أن تكون ضمن مستخدميها وتمتلك حساب بها ولهذا إليك طريقة التسجيل بها.
- عليك فتح موقع منصة مدد الإلكترونية.
- ثم خانة تسجيل الأفراد.
- تدوين رقمك القومي في الخانة الخاصة به.
- إتمام عملية التحقق من خلال الرمز المرسل.
- ثم تدوين المعلومات المراد كتابتها.
- والخطوة التالية ستكون اختيارك للمؤسسة التي تنتمي إليها التي ستقوم باختيارها ضمن مجموعة من المؤسسات المعروضة.
- قم بمراجعة البيانات الشخصية المطلوبة حتى تنتهي من هذه الخطوة بالضغط على كلمة تسجيل.
هناك عدة شروط وضعتها المنصة لا بد من توافرها في الشخص المتقدم حتى يتم التسجيل بنجاح بها:
- امتلاك حساب في منصة أبشر وهذا ينطبق على العمالة أيضاً.
- تدوين عنوان المؤسسة الوطني.
- امتلاك المؤسسة حساب تجاري مفعل مع سريان العمل به.
المنصة هدفها الأول هو تنظيم ومساعدة الموظفين العاملين لدي مؤسسات القطاع الخاص، لذلك تأتي خدمتها في صالحهم والتي من ضمنها:
- رفع أو تعديل البيانات المتواجدة بعقود الموظفين.
- من خلالها يتم توثيق العقود، مع مراقبة صلاحيتها.
- مخالفات أو التزام الموظفين جميعها معلومات تقوم بتدوينها.
- جميع بيانات العاملين تختص برفعها مع توفير حماية خاصة بأجورهم.
الوسوم
الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة مدد، الاستخدام الورقي في التعاملات أصبح من الماضي في مختلف البلدان والسائد هو تحويل تلك التعاملات باستخدام وسائل التكنولوجيا، وهذا هو بالتحديد ما تقوم به المملكة العربية السعودية التي أصبح الاستفادة من خدماتها يتم إلكترونياً، ومنها خدمات القطاع الخاص المختلفة التي خصصت منصة لها وأطلقتها تحت اسم منصة مدد والتي تعمل على تسهيل كافة الخدمات الإدارية والمالية، بالإضافة للحفاظ على المرتبات والأجور الخاصة بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، تابعونا حضراتكم من خلال مقالنا هذا للتعرف على الشروط المطلوبة للتسجيل بالإضافة إلى كيفية التسجيل في المنصة.التسجيل في منصة مدد الإلكترونية
تأتي منصة مدد ضمن المنصات الكثيرة التي تم إطلاقها للتوسيع في تطبيق الأعمال بشكل إلكتروني ومنها منصة مدد التي قامت بإطلاقها وزارة الموارد البشرية حتى يتم تنظيم كافة الأمور المتعلقة لموظفين القطاع الخاص، وكذلك الحفاظ على حقوقهم وفي مقدمتها المرتبات، حتى تستفيد من المنصة لابد أن تكون ضمن مستخدميها وتمتلك حساب بها ولهذا إليك طريقة التسجيل بها.
- عليك فتح موقع منصة مدد الإلكترونية.
- ثم خانة تسجيل الأفراد.
- تدوين رقمك القومي في الخانة الخاصة به.
- إتمام عملية التحقق من خلال الرمز المرسل.
- ثم تدوين المعلومات المراد كتابتها.
- والخطوة التالية ستكون اختيارك للمؤسسة التي تنتمي إليها التي ستقوم باختيارها ضمن مجموعة من المؤسسات المعروضة.
- قم بمراجعة البيانات الشخصية المطلوبة حتى تنتهي من هذه الخطوة بالضغط على كلمة تسجيل.
هناك عدة شروط وضعتها المنصة لا بد من توافرها في الشخص المتقدم حتى يتم التسجيل بنجاح بها:
- امتلاك حساب في منصة أبشر وهذا ينطبق على العمالة أيضاً.
- تدوين عنوان المؤسسة الوطني.
- امتلاك المؤسسة حساب تجاري مفعل مع سريان العمل به.
المنصة هدفها الأول هو تنظيم ومساعدة الموظفين العاملين لدي مؤسسات القطاع الخاص، لذلك تأتي خدمتها في صالحهم والتي من ضمنها:
- رفع أو تعديل البيانات المتواجدة بعقود الموظفين.
- من خلالها يتم توثيق العقود، مع مراقبة صلاحيتها.
- مخالفات أو التزام الموظفين جميعها معلومات تقوم بتدوينها.
- جميع بيانات العاملين تختص برفعها مع توفير حماية خاصة بأجورهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة مدد الإلكترونية ومعرفة الخدمات المقدمة من المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.