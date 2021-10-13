دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت

دوت الخليج :- وصلت الإثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية محملة بـ 70 طنا من المواد الغذائية دعماً للجيش اللبناني.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن "الشحنة هي الرابعة (خلال 4 أشهر) من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش اللبناني".

وكان في استقبال الطائرة علي المطاوعة القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر والعميد الطيار نزيه عقيقي ممثلا للعماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني.

وأعلنت قطر في تموز/ يوليو الماضي عن دعم الجيش اللبناني بمساعدات لمدة عام، وذلك في إطار مساعي الدوحة والتزامها الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.

وجاء هذا الاعلان في ختام زيارة أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لبيروت حينها.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تعصف به منذ عامين، وأدّت إلى انهيار مالي وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي وشحّ في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

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