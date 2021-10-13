كشف جنسية "المضيفتين الراقصتين" بطائرة محمد رمضان

كشفت مصادر في سلطة الطيران المدني المصرية، الأربعاء، عن جنسية طاقم الطائرة الخاصة الذي ظهر في فيديو بثه الفنان محمد رمضان علي صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن طاقم الضيافة، الذي ظهر معه وهو يرقص، ألماني وليس مصريا، وتابع لشركة طيران ألمانية.

وأشار إلى أنه ليس لسلطة الطيران المدني أي سلطة عليهم، لأنهم لا يخضعون لسلطة الطيران المدني المصري، وليس من حق السلطة التدخل، حتى ولو كانت الطائرة داخل الأجواء المصرية.

ونفت المصادر انتماء طاقم الضيافة لأحد الشركات الوطنية، لافتة إلى أن أطقم الضيافة المصرية يتمتعون بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، لأن عملهم إنساني في المقام الأول، ولهم وظيفة محددة منصوص عليها دوليًا، ويأتي في مقدمتها خدمة الركاب ومساعدتهم خلال الرحلات الجوية وتقديم خدمة الإسعاف، أو المساعدة الطبية وخلافه من الخدمات المشروعة، التي يحتاج إليها الركاب.

كما التعامل مع أي تجاوز أو إخلال ببنود وثيقة السفر على متن الرحلات بأي شكل، خاصة إذا تعلق الأمر باختراق خصوصية الأخرين، أو انتهاك المعايير الأمنية.

وكان الفنان محمد رمضان نشر فيديو تظهر فيه مضيفتين وهما يرقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرا، وذلك أثناء توجهه إلى "الجونة".

وأعاد الفيديو إلى الأذهان أزمة الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي مؤخرا بعد سماحه للفنان محمد رمضان التواجد بقمرة القيادة، حيث تسبب الفعل في خضوع الأخير لسلطة الطيران المدني، والتي قضت بإلغاء رخصة الطيران الخاصة به مدى الحياة ومعاقبة مساعده، بوقف رخصته لمدة عام كامل.