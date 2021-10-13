طالبان تحذر أوروبا وواشنطن من تدفق اللاجئين فى حال عدم رفع العقوبات

جدة - نرمين السيد - وكانت المفوضية الأوروبية، قد ذكرت تزامنًا مع قمة مجموعة الـ20 بخصوص أفغانستان أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى سيقدم 700 مليون يورو إضافية (809.2 مليون دولار) كمساعدات طارئة لأفغانستان والدول المجاورة لها.
وهذا التعهد يرفع إجمالى الالتزام بالتمويل الجديد إلى مليار يورو بعد أن تعهد المسؤول التنفيذى بالاتحاد الأوروبى فى وقت سابق بتقديم 300 مليون يورو للمساعدة فى منع الخدمات الأساسية فى أفغانستان من الانهيار ونفاد الغذاء.
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