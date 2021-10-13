سحب اثنين من المسؤولين الأمميين من إثيوبيا بسبب تسجيلات صوتية

قال متحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأوضحت رسالة رسمية، أنه تم سحب اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا، بعد نشر تسجيلات صوتية تتضمن انتقادات لكبار مسؤولي المنظمة الدولية على الإنترنت.

وفي التسجيلات، تقول امرأتان لصحفي حر، إنهما تعملان لحساب الأمم المتحدة في إثيوبيا، دون ذكر أسماء، وإن بعض كبار مسؤولي المنظمة على المستوى العالمي يتعاطفون مع قوات من إقليم تيجراي الشمالي تحارب حكومة إثيوبيا.

واستمعت رويترز إلى تعليقات المرأتين غير أنها لم تستطع التأكد من صحة التسجيل.

وكان رئيس منظمة الهجرة الدولية، قال في رسالة بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول، إنه تم استدعاء أحد العاملين إلى المقر الرئيسي، ومنحه إجازة إدارية لحين التحقيق في التسجيلات، واصفا الآراء المنسوبة له بأنها لا تتفق مع مبادئ وقيم المنظمة.

وتقول الأمم المتحدة، إن حكومة إثيوبيا تمنع وصول المساعدات إلى مئات الآلاف ممن يعانون من المجاعة في تيجراي، حيث أدت الحرب إلى اعتماد ما يقرب من سبعة ملايين فرد على المساعدات الغذائية. وتنفي الحكومة عرقلة المساعدات.

وفي الشهر الماضي، طردت إثيوبيا سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة واتهمتهم بالتدخل في شؤونها الداخلية.