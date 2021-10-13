اختبار الاكتئاب والقلق والتوتر على موقع وزارة الصحة السعودية والخدمات الإلكترونية الصحية

اختبار الاكتئاب والقلق والتوتر على موقع وزارة الصحة السعودية moh.gov.sa وهي خدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة التي يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة رابط موقع وزارة الصحة بالمملكة السعودية، وهذا الاختبار الخاص بقياس مدى القلق والاكتئاب الذي يعاني منه البعض نبذة، يقيس الاختبار الحالة النفسية، وكذلك درجة القلق لديك، وهو اختبار استرشادي، بمعنى انه ليس وسيلة تشخيص، ولكن اختبار الاكتئاب هذا يوضح مدى احتياجك لزيارة الطبيب لإجراء التشخيص الدقيق لحالتك النفسية.

اختبار الاكتئاب والقلق والتوتر على موقع وزارة الصحة

اختبار القلق والفرق بين القلق والتوتر

وتجدر الإشارة إلى أن اختبار القلق والفرق بين القلق والتوترعلى موقع وزارة الصحة السعودية عبارة غن عدة أسئلة، وبإجابتك على تلك الأسئلة، يتم تقيم حالتك النفسية، وتقديم النصيحة لك من خلال طرح 7 أسئلة توضح إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية:

هل تعاني من الشعور بالغضب أو لديك ملامح من القلق أو تعاني من شدة الانفعال. عدم قدرتك على التحكم في القلق أو إنهائه. إذا كان لديك قلق مفرط حول العديد من الأمور أو كل شيء. المعناة من الصعوبة في الاسترخاء. لديك صعوبة البقاء في هدوء بسبب شدة الاضطراب لديك. هل ات سريع الانزعاج أو الانفعال. تعاني من الخوف وتوقع شيئا فظيعاً قد يـحدث لك.

مرض الاكتئاب وعلاجه

ومن الجدير بالذكر أن الأسئلة السابقة يتنم تقيمك صحتك النفسية على أساسها، وهذه الأسئلة قام بوضعها خبراء بالصحة النفسية لقياس مدى حالة القلق والاكتئاب التي تعاني منها، لذلك يتيح رابط موقع وزارة الصحة تقيم حالتك النفسية ومعانتم من حالات القلقل المبدئية، وإرشادك إلى ما يجب عليك فعله للتخلص من حالة القلق والإكتئاب إذا كنت تعاني منها.

اختبار الاكتئاب على موقع وزارة الصحة السعودية

هذا ويقدم موقع وزارة الصحة رابط خاص بقياس درجة حالة الاكتئاب لديك وذلك من خلال إجراء اختبار الأكتئاب على رابط وزارة الصحة السعودية، والاختبار عبارة عن تحدي الاجابات على 9 أسئلة وتدور هذه الأسئلة الخاصة باختبار الاكتئاب كالتالي:

هل فقدت الرغبة أو الاحساس بالمتعة من ممارسة أشياء كنت تمارسها في أوقات سابقة. تعاني من الشعور بالحزن أو الضيق وعدم الإحساي بالسعادة. صعوبة في النوم الهادئ وعدم استطاعاتك البقاء نائماً لفترات طويلة. الاحساس بالخمول أو الكسل. فقدان الشهية شهيتي أو الأكل بنهم وشراهة. الشعور بالسوء تجاه نفسك أو عائلتك. المعناة من صعوبة في التركيز. التوتر وعدم القدرة على الهدوء والاستقرار، او تعاني من بطء الحركة او التحدث ببطء شديد بشكل ملحوظ. شعورك بأن الحياة لا تستحق العيش.

ما هو الاكتئاب وأنواعة وكيفية علاجه

وتجدر الإشارة إلى أن موقع وزارة الصحة السعودية يقدم العديد من الخدمات الصحية الأخرى، وهي الخاصة بالتوعية الصحية لدى مواطني المملكة، وذلك لجميع الفئات العمرية، حيث يتم من خلال الموقع تقديم الخدمات الصحية التالية:

اختبار النظر.

حساب مؤشر كتلة الجسم.

حساب الوزن المثالي.

حساب السعرات الحرارية.

حساب التاريخ المناسب للحمل.

حساب الموعد التقريبي للولادة.

اختبار التحكم بالربو.

اختبار خطر الإصابة بمرحلة ما قبل السكري.

هل تعاني من مشاكل في النوم؟

اختبار اضطراب الأكل.

هل تعاني من الاكتئاب؟

هل تعاني من القلق؟

الخدمات الإلكترنية على موقع وزارة الصحية السعوديةما هو الاكتئاب وما أعراضه

الاكتئاب هو إحدى الأمراض النفسية التي يجب الانتباه إليها، حيث يصعب التخلص من الاكتئاب بدون مراجعة الطبيب المتخصص، وتتعدد أنواع الاكتئاب فمنها الاضطراب الاكتئابي الحاد، وكذلك الاكتئاب السّريري، والاكتئاب مرض نفس يؤثّر في سلوكيات المريض، وكذلك يؤثر على الجسم والحالة النفسية والعاطفية، والاكتئاب ليس مرتبط بمرحلة عمرية معينة.

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