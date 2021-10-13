روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ28 ألفا وقفزة غير مسبوقة جديدة في...

لليوم الثاني على التوالي، تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ28 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها 28717 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 28190 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (4410 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2470 حالة) ومقاطعة موسكو (1898 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا لليوم الثاني على التوالي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة، برصد 984 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال اليوم الأخير، مقابل 973 وفاة أمس.

وتماثل 21801 مريض في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و861681 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 219329 حالة وفاة وستة ملايين و916086 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 198.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 468 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.