بوتين يعين بوكلونسكايا سفيرة لروسيا

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناتاليا بوكلونسكايا سفيرة فوق العادة في جمهورية الرأس الأخضر.
وجاء في المرسوم الرئاسي: "تعين بوكلونسكايا ناتاليا فلاديميروفنا سفيرة فوق العادة ومفوضا للاتحاد الروسي لدى جمهورية الرأس الأخضر".
وبموجب مرسوم آخر، أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير سوكولينكو من مهامه كسفير في الرأس الأخضر، حيث نصت الوثيقة على "إعفاء سوكولينكو فلاديمير غريغوريفيتش من مهام السفير فوق العادة ومفوض الاتحاد الروسي لدى جمهورية الرأس الأخضر".
يشار إلى أن ناتاليا بوكلونسكايا هي سياسية روسية، ومحامية، وهي من أشهر الوجوه النسائية التي لفتت الانتباه إليها أثناء أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014، حيث كانت تشغل منصب المدعي العام في جمهورية القرم الروسية في الفترة من 2 مايو 2014 وحتى 6 أكتوبر 2016.
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