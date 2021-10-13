“ديربي الرياض” موعد مباراة الهلال والنصر القادمة 2021/12/17 // القناة الناقلة والتشكيل والمعلق

تنتظر عشاق الكرة السعودية ديربي العاصمة، عندما يحين موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الجولة الثامنة من الدوري مباراة لن تخلوا من المتعة والإثارة لكثرة النجوم الذي يضمهم الفريقين الكبيرين، اللقاء المرتقب يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يوم الأحد الموافق 2021/10/17، وينقل عبر قنوات ssc الرياضية، يدخل الهلال اللقاء وهدفه الفوز واعتلاء صدارة المسابقة، فالفريق قبل اللقاء في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، جمعهم من اللعب في 6 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، وفيما يلي التشكيل المتوقع للزعيم الهلالي.

حراسة المرمى “عبد الله المعيوف”.

الدفاع “ياسر الشهراني، متعب الفرج، مد الله العليان، جانج هيون سو”.

الوسط “ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، سلمان الفرج”.

الهجوم “جوميز، بيريرا، موسى ماريغا”.

التشكيل المتوقع للهلال ضد النصركلاسيكو العاصمة مباراة الهلال والنصر

بينما يدخل العالمي برازيل أسيا اللقاء بنفس رغبة الفوز، فالنصر يحتل قبل اللقاء المركز الثالث بنفس رصيد الهلال 12 نقطة من خوض 6 مباريات، حقق النصر الفوز في 4 مباريات، بينما تلقى الفريق الهزيمة في لقاءين سجل لاعبو النصر 13 هدف وهي نسبة تهديف جيدة وسكت شباكه 8 أهداف، وفيما يلي التشكيل المتوقع للنصر أمام الهلال في الكلاسيكو المنتظر.

حراسة المرمى “وليد عبد الله”.

خط الدفاع ” عبد الإله العمري، سلطان الغنام، محمد قاسم، محمد أل فتيل”.

خط الوسط ” عبد الله الخيبري، علي الحسن، أندرسون تاليسكا، جلال الديم ماشاريبوف، عبد الفتاح عسيري”.

الهجوم ” فينست أبوبكر”.

التشكيل المتوقع للنصر ضد الهلالموعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال ضد النصر الأحد القادم الموافق 2021/10/17 في تمام الساعة 19.10 بتوقيت مدينة القاهرة، الساعة 20.10 بتوقيت مكة المكرمة، 21.10 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، تنقل المباراة من خلال قنوات ssc الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا العام ولم يتحدد القناة الناقلة ولا المعلق حتى الآن وسنوافيكم بهما فور الإعلان عنهم.

المباراة الهلال * النصر البطولة الدوري السعودي الأسبوع الثامن الموعد والتوقيت الأحد الموافق 2021/10/17 الساعة 19.10 بتوقيت القاهرة، 20.10 بتوقيت مكة المكرمة الملعب أستاد الملك فهد الدولي بالرياض القنوات الناقلة ssc السعودية

بطاقة المباراة