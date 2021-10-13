ساويرس يكشف سبب حريق الجونة.. ومصير افتتاح المهرجان

كشف مالك منتجع الجونة سميح ساويرس عن السبب الذي أدى إلى الحريق الكبير في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس.

وقال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، إن ماسا كهربائيا وراء الحريق الذي نشب في قرية الجونة.

واستبعد ساويرس مؤسس قرية الجونة السياحية، في تصريحات صحفية، تأجيل أو إلغاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الحريق، مشيرا أن افتتاح المهجران سيتم في موعده المحدد وهو مساء الخميس.

وقال ساويرس في تصريحات صحفية: "الحريق كان بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات الخارجية ولكنه أثر على المنطقة التي يقام فيها الاحتفال الخاص بعد انتهاء حفل الافتتاح، المسرح نفسه الذي يقام عليه الحفل الرسمي لم يتأثر".

وتابع: سنغير مكان الحفل، بدلا من إقامته في مكان عالي سيكون في مكان منخفض، وسنقوم بطلاء كل الأعمدة من الآن حتى الغد، وحين موعد الافتتاح لن يلحظ أي أحد آثار الحريق".

ونشب حريق داخل قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأربعاء، دون إعلان أسباب الحريق، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما يلتهم قاعة البلازا المخصصة لافتتاح مهرجان الجونة.