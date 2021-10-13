مفوضية الانتخابات العراقية: النظر فى الطعون وإعلان النتائج بعد 20 يوما

جدة - نرمين السيد - وقالت مفوضية الانتخابات، إن عمليات الفرز الجديدة منحت "دولة القانون" و"فتح" مقاعد جديدة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت المفوضية العليا فى العراق، قد أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المبكرة التى أجريت يوم الأحد، وصلت إلى 41%.

وكشف رئيس مجلس المفوضين فى المفوضية جليل عدنان خلف، فى مؤتمر صحفى ببغداد، أن العدد الإجمالى للمشاركين فى الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفا و770 مشاركا.