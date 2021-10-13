مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ودخل المستوطنون باحات المسجد على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأقاموا صلوات صامتة فى الجزء الشرقى منه. وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت قرارًا - الأربعاء الماضى - يقضى بتمكين اليهود من إقامة "صلوات صامتة" فى باحات المسجد الأقصى إلا أن قرارها هذا تسبب فى ردود فعل غاضبة فى العالم العربى والإسلامي، لتلغى محكمة إسرائيلية أعلى درجة، هذا القرار بعدها بيومين فقط.

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