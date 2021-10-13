آيفون 12 اقساط جرير احصل على جوال بالتقسيط بدون فوائد والاستفادة من خصومات وتقسيط جرير السعودية

تقسيط جوال من جرير، بات من السهل اقتناء هاتف جوال حديث من خلال تقسيط جوالات من مكتبة جرير بدون مقدم وبسعر الكاش، فكما نعلم أن الهواتف الذكية الحديثة مثل الايفون والهواواي اسعارها مكلفة للغاية ونجد الكثير من الراغبين بالحصول على جهاز آيفون لا يقدرون على شرائه كاش، لذلك قد يلجأ البعض للبحث عن كيفية تقسيط جوال من جرير التي تعد أفضل وسيلة لشراء جوالات، حيث تقدم مكتبة جرير على العديد من الخصومات والعروض المميزة على جميع منتجاتها من خلال برنامج تبسيط الأقساط الجديد، ونحن من هذا المنطلق سنقوم بسرد عليكم خطوات وشروط تقسيط جوالات من جرير وكذلك نتعرف سويا على أفضل أنواع الجوالات التي يمكن تقسيطها من مكتبة جرير السعودية فتابعوا معانا.

كيفية تقسيط جوالات من جرير

تعتبر شركة جرير السعودية هي واحدة من أكبر الشركات السعودية التي تعمل في مجال التجارة بكافة أنواعها منها (الجوالات – اللاب توب-الأدوات الدراسية–الأجهزة) وغيرهم الكثير .

شروط شراء جوال من مكتبة جرير

وفيما يخص شروط تقسيط جوالات من جرير السعودية، هناك العديد من الشروط التي يجب مراعتها للحصول على جوال بالتقسيط من جرير مثل أن:

يجب أن لا يقل قيمة المشتريات من منتجات جرير عن 1500 ريال سعودي.

يجب أن يكون الحد الأدنى لشراء المنتجات بالتقسيط من جرير 3,000 ريال.

الحد الأعلى لشراء الجوالات بالتقسيط من جرير 30,000 ريّال.

يجب على العميل تقديم طلب اونلاين والحصول على الموافقة المبدئية قبل زيارة الفرع.

لا يتم استرجاع قيمة البضاعة التي قمت بشرائها نقدا.

على العميل اختيار أحد الخيارات المتاحة (6 أشهّر – 12 شهّر – 18 شهّر – 24 شّهر- 36 شّهر),

يجب أن لا يكون عمر المتقدم للحصول على تقسيط جوال من جرير أقل 21عاما ولا يزيد عن 60 عام.

يجب على المتقدم حال أن كان من موظفي الحكومة أن لا يقل راتبه عن 3500 ريال سعودى.

كما يستوجب أن لا يقل مدة تواجده في الوظيفة عن ثلاثة أشهر.

وفي حال أن كان المتقدم من موظفي القطاع الخاص يجب أن لا تقل مدة تواجده بالوظيفة عن 12 شهرا على الأقل.

الشروط الواجب توافرها لتقسيط جوال آيفون 12 من جرير السعودية

يمكن عن طريق بنك الراجحي شراء جوال آيفون بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية، وذلك عن طريق البطاقة الإئتمانية التي تهد السبيل الايسر في تقسيط جوالات حديثة من جرير، كما تتيح المكتبة التقسيط على كافة المنتجات والسلع وبما في ذلك الأجهزة ايضا.

جوال ايفون 13 من جرير

مع انطلاق الهاتف الجوال بالاصدار الجديد من شركة ابل الذي يحمل مزايا مذهلة من حيث التصميم والمواصفات التي لن تجدها في جوال آخر، فقط قامت الشركة باصدار اربع نسخ من جوال ايفون 13 منها النسخة 128 جيجا بايت تلك أقل سعر حيث سجل موبايل ايفون 13 في مصر إلى ما يقرب دن 16,399 جنيه مصري، اما عن الإمارات العربية جاء سعره نحو 3,399 درهم إماراتي بينما في المملكة العربية السعودية بلغ سعره نحو 3,299 ريال سعودي.