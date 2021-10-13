مصر واليونان.. اتفاق على الربط الكهربائي تحت سطح البحر

تبرم مصر واليونان اتفاقية، الخميس، لتنفيذ خطة لمد كابل تحت سطح البحر يربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين، حسبما قال مسؤول في وزارة الطاقة اليونانية.

وتسعى أثينا لربط شبكتها الكهربائية بالقاهرة، حيث تنخفض تكلفة الطاقة من حقول الطاقة الشمسية.

وصرح المسؤول الذي طلب عدم ذكراسمه لـ"رويترز"، أنه سيجري توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في أثينا.

ويأتي الاتفاق في وقت تعتزم خلاله اليونان وقبرص وإسرائيل تشييد خط للربط بين أوروبا وآسيا، وهو أطول وأعمق كابل كهرباء عابر للبحر المتوسط، بتكلفة تقدر بنحو 900 مليون دولار.

وربطت اليونان خلال الصيف جزيرة كريت بشبكة الكهرباء في شبه جزيرة بيلوبونيز عبر كابل تحت سطح البحر، في خطوة رئيسية لخفض اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

وستقوم شركة "آي بي تي أو" المشغلة لشبكة الكهرباء بمد خط أكبر تحت المياه لربط كريت بشبكة الكهرباء في البر الرئيسي للبلاد بحلول 2023.

وبعدها سيجري ربط هذا المشروع بخط الربط المزمع بين أوروبا وآسيا.