مصر.. السيطرة على حريق الجونة وفتح تحقيق مفصل

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الأربعاء، السيطرة على حريق محدود، نشب في مركز المؤتمرات والثقافة الخاص بالمهرجان، المقرر الخميس.

وقالت الإدارة فى بيان رسمي، إن الحريق "أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان"، الذي يقام بمدينة الجونة التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

وفور وقوع الحريق، تواصلت إدارة المهرجان مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما قررت الإدارة على الفور فتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادث وكشف أسبابه، وسط حديث عن ماس كهربائي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 14 شخصا باختناقات، إثر نشوب الحريق المحدود.

وأكدت إدارة المهرجان عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر، الأربعاء.

وبثت صفحات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لرجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، قال فيه إن حفل الافتتاح سيقام في موعده.

وقال: "الحمد لله، مسرح الافتتاح لم يتأثر ولم تتضرر سوى منطقة الحفل الذي كان سيقام للضيوف بعد الافتتاح، ويجري العمل حاليا على اصلاحه وإعادته كما كان".

ويستقبل المهرجان كل عام آلاف الضيوف الذين يفدون من مصر وخارجها، للمزج بين السياحة الشاطئية ومتابعة الأفلام السينمائية.

وتقام الدورة الخامسة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، حيث تعرض أكثر من 80 فيلما وتكرم الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري والممثل المصري أحمد السقا.