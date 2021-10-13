روسيا: واشنطن زرعت قنبلة موقوتة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأضاف باتروشيف فى افتتاح الاجتماع السابع عشر لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات فى بلدان رابطة الدول المستقلة، "فى الواقع، زرعت الولايات المتحدة قنبلة موقوتة فى المنطقة، عندما تركت لحركة طالبان كمية ضخمة غير مسبوقة من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.

وذكر سكرتير مجلس الأمن الروسى أن هذه الأسلحة، خلال الظروف الحالية والوضع الراهن فى أفغانستان، يمكن أن تقع بسهولة فى أيدى الإرهابيين من داعش أو القاعدة أو من الجماعات الأخرى التى تشكل تحديا خطيرا لدول رابطة الدول المستقلة.