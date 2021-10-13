الرئاسة اللبنانية: جلسة مجلس الوزراء تأجلت بالتشاور بين عون وميقاتى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الرئاسة اللبنانية أن جلسة مجلس الوزراء تأجلت بالتشاور بين الرئيس عون وورئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. وقال مكتب الاعلام فى رئاسة الجمهورية فى تغريدة عبر تويتر إنه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التى كانت مقررة بعد ظهر اليوم".

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