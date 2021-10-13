طالبان تغير اسم سوق «بوش» فى كابول

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "سبوتنيك"، أفاد أحد أصحاب الأكشاك أنه ظهرت عند المدخل لافتة جديدة باسم "المجاهدين" بدلا من "بازار بوش".

وظهر السوق بعد غزو القوات الأمريكية لأفغانستان عام 2001 واستمد اسمه من اسم الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش، الذى بدأ فى عهده الوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان منذ 20 عامًا.

وكانت حركة طالبان سيطرت على السلطة فى أفغانستان، منتصف أغسطس الماضى، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.