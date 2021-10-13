الحكومة الألمانية: ميركل تحدثت مع رئيس الصين قبل قمة العشرين

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة آنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا اليوم الأربعاء قبل قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.
وقالت المتحدثة في بيان إن ميركل وشي ناقشا العلاقات الثنائية بين والاستعدادات لقمة مجموعة العشرين وحماية المناخ وجائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن المكالمة تناولت أيضا حقوق الإنسان واتفاق الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي.
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