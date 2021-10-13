أكاديمية مطوري أبل وخطوات الالتحاق بها وأهم التخصصات 2021 تهتم المملكة السعودية طول الوقت بموكبه جميع التطورات التكنولوجية وبالتالي تعمل على تقديم جميع الخبرات الأزمة للدارسين في جميع المجالات، وبالتالي تم العمل على افتتاح أكاديمية أبل في مدينة الرياض لكي تفتح العديد من الآفاق التعليمية لجميع الشباب بالمملكة السعودية، مع توفير فرص في سوق العمل الداخلي والخارجي، وبالتالي تهتم هذه الأكاديمية بتقديم العديد من التخصصات يتم مراجعتها و مجموعه من البرامج الهامة.

أكاديمية مطوري أبل

هذه المؤسسة تكون عبارة عن مؤسسة تعليمية يتم تقديمها للدراسة بالمملكة السعودية وتتضمن بعض البرامج الهامة مثل The Foundation”و The Academy” وبالتالي يتضمن كل مجموعة منهم على محاور التعلم التي تتعلق بالتصميم والتطوير والبرمجة وغيرها، وبالتالي يتمكن المتقدم من دراستها خلال أربع أسابيع من مدة التأسيس، وذلك من لديه معرفة سابقة استكمال التعليم لمدة عام من خلال برنامج الاكاديمي.

طريقة التقديم على أكاديمية أبل

يمكن التقديم للدراسة في برنامج أكاديمية أبل من خلال الموقع الالكترونى حتى يتم إنشاء موقع التسجيل في إحدى البرامج الخاصة وهى كالاتى:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع أكاديمية أبل عبد الوهاب الانترنت والضغط على قدم الآن سوف تجدها أمامك في الصفحة الأولى.

بعد ذلك سوف تقوم بإنشاء حساب استكمال الدخول على المنصة إضافة البيانات المطلوبة مثل المعلومات الشخصية أو التعليمية وتقوم بكتابة

بيانات التواصل بشكل صحيح.

بعد ذلك تقوم بتقديم طلب الالتحاق بالاكاديمية.

مواعيد الدراسة في أكاديمية أبل

تقوم هذه الأكاديمية بتوفير الدراسة وذلك من خلال التقديم للاختبار يوم العاشر من أكتوبر ثم تبدأ الدراسة يوم 31 من شهر أكتوبر، وبالتالي يمكن التقديم على البرامج ولكن تطلب شرط واحد أن يتم اختيار هذه الاختبارات في بعض المواد الهامة مثلا الرياضة والتصميم والبرمجه والإحصاء ويتم التقديم على المقابلة الشخصية باللغة العربية والانجليزية، حيث تهتم هذه الأكاديمية من البحث عن الأشخاص الذين لديهم رغبة في التعلم والالتزام بعيدا عن المؤهلات.