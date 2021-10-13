تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 الراجحي حتى 5 سنوات

تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 الراجحي. حيث يحرص المصرف على تحقيق أهداف العملاء المالية وتقديم تمويلات بعروض تسويقية منافسة. ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال بوابة الراجحي الرقمية، يحرص الراجحي على تقديم كافة أنواع التمويلات لتلبية احتياجات العملاء المالية وفقًا لرؤية المملكة 2030. تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 الراجحي تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 الراجحي من مميزات برنامج تمويل السيارة المستعملة عبر الراجحي الآتي: دفعة أولى 10% ورسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5000 أيهما أقل.

الدفعة الأخيرة 15%، متوفر برنامج 50-50.

قيمة التمويل من 3 حتى 5 سنوات حسب سنة الصنع من 2019- 2021.

معدل النسبة السنوية والتي تشمل التأمين يبدأ من 8.34%.

يصل مبلغ التمويل لـ 300 ألف ريال.

متاح من خلال الوكلاء الرسمين والمعارض المعتمدة من قبل الراجحي.

مع تأمين شامل طوال مدة العقد. تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 بدون تحويل راتب دفعة أولى 15%، ورسوم إدارية1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال، أيهما أقل.

الدفعة الأخيرة 10%. ومتوفر برنامج 50-50.

قيمة التمويل من 3-5 سنوات حسب الموديل من 2019-2020.

معدل النسبة السنوية والتي تشمل التأمين يبدأ من 8.34%.

يصل مبلغ التمويل لـ 300 ألف ريال.

متاح من خلال الوكلاء الرسمين والمعارض المعتمدة من قبل الراجحي.

تأمين طوال فترة التمويل. كيفية التقديم على تمويل سيارة مستعملة الراجحي تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 بدون تحويل راتبكيفية التقديم على تمويل سيارة مستعملة الراجحي لتمويل سيارة مستعملة الراجحي اتبع الآتي: الدخول إلى الراجحي تمويل سيارة مستعملة والنقر على تقديم طلب تمويل السيارة.

ابدأ بإدخال المعلومات الشخصية المتضمنة للاسم والجنسية والجنس والعمر ورقم الهوية الوطنية وهل لديك حساب بالراجحي.

ثم انتقل لملء بياناتك المالية والتي تتضمن الراتب الشهري وهل لديك راتب محول على الراجحي ونوع القطاع.

ثم ملء البيانات الخاصة بالاتصال بك.

من ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

أو زيارة أحد فروع الراجحي أو الاتصال على رقم 8001241222.

المصرف خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي. حساب تمويل سيارة مستعملة تحويل راتب: مبلغ التمويل 100 ألف ريال الدفعة الأولى 10 ألاف ريال مدة التأجير 4 سنوات معدل النسبة 8.34% القسط الشهري 1911 ريال ودفعة التملك 15 ألف ريال.

بدون تحويل راتب: مبلغ التمويل 100 ألف ريال الدفعة الأولى 15 ألاف ريال مدة التأجير 4 سنوات معدل النسبة 8.93% القسط الشهري 1902 ريال ودفعة التملك 10ألف ريال. حساب تمويل سيارة مستعملة الوسوم

تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 الراجحي. حيث يحرص المصرف على تحقيق أهداف العملاء المالية وتقديم تمويلات بعروض تسويقية منافسة. ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال بوابة الراجحي الرقمية، يحرص الراجحي على تقديم كافة أنواع التمويلات لتلبية احتياجات العملاء المالية وفقًا لرؤية المملكة 2030. تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 الراجحي تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 الراجحي من مميزات برنامج تمويل السيارة المستعملة عبر الراجحي الآتي: دفعة أولى 10% ورسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5000 أيهما أقل.

الدفعة الأخيرة 15%، متوفر برنامج 50-50.

قيمة التمويل من 3 حتى 5 سنوات حسب سنة الصنع من 2019- 2021.

معدل النسبة السنوية والتي تشمل التأمين يبدأ من 8.34%.

يصل مبلغ التمويل لـ 300 ألف ريال.

متاح من خلال الوكلاء الرسمين والمعارض المعتمدة من قبل الراجحي.

مع تأمين شامل طوال مدة العقد. تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 بدون تحويل راتب دفعة أولى 15%، ورسوم إدارية1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال، أيهما أقل.

الدفعة الأخيرة 10%. ومتوفر برنامج 50-50.

قيمة التمويل من 3-5 سنوات حسب الموديل من 2019-2020.

معدل النسبة السنوية والتي تشمل التأمين يبدأ من 8.34%.

يصل مبلغ التمويل لـ 300 ألف ريال.

متاح من خلال الوكلاء الرسمين والمعارض المعتمدة من قبل الراجحي.

تأمين طوال فترة التمويل. كيفية التقديم على تمويل سيارة مستعملة الراجحي تمويل سيارة مستعملة موديل 2021 بدون تحويل راتبكيفية التقديم على تمويل سيارة مستعملة الراجحي لتمويل سيارة مستعملة الراجحي اتبع الآتي: الدخول إلى الراجحي تمويل سيارة مستعملة والنقر على تقديم طلب تمويل السيارة.

ابدأ بإدخال المعلومات الشخصية المتضمنة للاسم والجنسية والجنس والعمر ورقم الهوية الوطنية وهل لديك حساب بالراجحي.

ثم انتقل لملء بياناتك المالية والتي تتضمن الراتب الشهري وهل لديك راتب محول على الراجحي ونوع القطاع.

ثم ملء البيانات الخاصة بالاتصال بك.

من ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

أو زيارة أحد فروع الراجحي أو الاتصال على رقم 8001241222.

المصرف خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي. حساب تمويل سيارة مستعملة تحويل راتب: مبلغ التمويل 100 ألف ريال الدفعة الأولى 10 ألاف ريال مدة التأجير 4 سنوات معدل النسبة 8.34% القسط الشهري 1911 ريال ودفعة التملك 15 ألف ريال.

بدون تحويل راتب: مبلغ التمويل 100 ألف ريال الدفعة الأولى 15 ألاف ريال مدة التأجير 4 سنوات معدل النسبة 8.93% القسط الشهري 1902 ريال ودفعة التملك 10ألف ريال. حساب تمويل سيارة مستعملة

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