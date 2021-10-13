أخبار اليمن : الحكم بإعدام قاتل رجل المرور بأمانة العاصمة

الحكم بإعدام قاتل رجل المرور بأمانة العاصمة
أدانت محكمة غرب أمانة العاصمة اليوم ، المتهم صدام مقبل عبدالله كزمة ، بقتل رجل المرور احمد عبدالله نشوان ، والشروع في قتل اثنين آخرين في شارع الستين جولة الولاعة .
وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عصام معياد وحضور وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني، وممثل النيابة القاضي رياض الارياني، بمعاقبة المدان بالإعدام قصاصا وتعزيرا ، رميا بالرصاص حتى الموت .
كما قضى الحكم إلزام المدان بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضا عن الأضرار المعنوية والمادية وكذا مبلغ ثلاثمائة ألف ريال نفقات التقاضي ، عن هذه المرحلة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدان جريمة قتل رجل المرور و ثلاثة آخرين ، في الرابع من سبتمبر الماضي، في شارع الستين جولة الولاعة بأمانة العاصمة.
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