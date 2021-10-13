التحالف العربى يعلن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين وإحباط هجوم وشيك

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، إن ميليشيا الحوثى تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة فى باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كما تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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