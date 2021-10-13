بوتين: اتفاق أوبك+ لعب دورا رئيسيا فى استقرار سوق النفط

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين خلال كلمته "نحتاج للاتفاق على آليات عالمية لتحقيق الاستقرار فى أسواق الطاقة"، مضيفا أن سوق الغاز الطبيعى غير متوازنة خاصة فى أوروبا.
وتابع بأن ارتفاع أسعار الغاز لمستويات عالية ليس فى مصلحة أى طرف، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة تراجع بشكل حاد فى السنوات الـ 10 الماضية، موضحا أن روسيا لا تستخدم الطاقة كسلاح وإنتاج أوروبا من الغاز سيواصل تراجعه.
كما أكد أن اتفاق أوبك+ لعب دورا رئيسيا فى استقرار سوق النفط، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.
وانطلقت اليوم الأربعاء فى موسكو، أعمال المنتدى الدولى "أسبوع الطاقة الروسى"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين فى سوق الطاقة العالمية.
وينعقد المنتدى فى الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجارى، وينظم فى قاعة المعارض المركزية "مانيج" فى العاصمة الروسية.
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