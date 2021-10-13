بوتين: مستعدون لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة بوتين فى منتدى "أسبوع الطاقة الروسى"، المنعقد حاليا فى موسكو خلال الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجارى. وانطلقت اليوم الأربعاء فى موسكو، أعمال المنتدى الدولى "أسبوع الطاقة الروسى"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين فى سوق الطاقة العالمية.

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