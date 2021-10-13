سجل الآن.. رابط منظومة منحة كتيب العائلة 2021 وخطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء

نستعرض لكم عبر ثقفني، رابط منظومة منحة كتيب العائلة 2021، حيث سارع عشرات الآلاف من المواطنين الليبيين للتسجيل في منحة الزوجة والأبناء، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا، يوم الأربعاء المنصرم الموافق 6/10/2021، عن بدء التقديم للاستفادة من منظومة منحة الزوجة والابناء 2021، واشتدت نسبة البحث عبر محرك جوجل للتعرف على طريق التسجيل الخاصة بالمحنة، ونوفر لكم عبر سطور هذا المقال طريقة التسجيل في المنحة التي تمنحها الحكومة للمواطنين.

منحة الزوجة والأبناء 2021

منحة الزوجة والأبناء 2021، حيث أحد أشكال الدعم المالي الذي توفره الحكومة لأبنائها المواطنين المقيمين في ليبيا، وقد أطلقت وزارة الشئون الاجتماعية الليبية رابط المواقع الخاص بالتسجيل، حيث تتم آلية التسجيل في منظومة منحة كتيب العائلة إلكترونيا، وسنتعرف معكم على كيفية التسجيل بالشرح التفصيلي، وقالت الوزارة بأن الحكومة تحرص على الوقوف بجانب مواطنيها في ظل الظروف الصعبة التي يعانى منها المواطنين بالإضافة إلى مساعدة العائلات محدودة الدخل، حيث تهدت بذلك إلى زياد ورفع دخل الأسر وفقا للقانون الليبي لعام 2013، وتبلغ قيمة المنحة بنحو 40000 دينار ليبي.

منظومة منحة كتيب العائلة 2021 للحصول على الدعم

توجد العديد من الشروط الخاصة بالتسجيل، حيث تسائل عدد من المواطنين عن شروط استحقاق منحة الزوجة والأبناء 2021، وقد ذكرت الوزارة هذه الشروط، حيث يجب أن يكون الأبناء عمرهم أقل من 18 عام سواء كانوا بنين أو بنات، بالإضافة إلى الإناث التي يزيد عمرهن عن ثمانية عشرة عاما، الزوجات ربات المنزل اللواتي لا يمتلكن عمل، بالإضافة إلى النساء الليبيات المتزوجات من أشخاص أجانب.

طريقة تسجيل منحة الزوجة والأبناء 2021

ننتقل الآن إلى خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء، كل ما عليك فعله هو اتباع الشرح التالي خطوة بخطوة، مع مراعاة ادخال البيانات بشكل صحيح.