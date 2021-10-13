بداية إجازة المدارس والجامعات في السعودية 1443، نضع لكم جدول ومواعيد الإجازات في المملكة العربية السعودية التي اقتربت من الحلول، وذلك بعد إن عاودت الدراسة الي النظام الحضوري بعد أن استمرت فترة طويلة بشكل إلكتروني عبر روابط المنصات التعليمية، وذلك بعد إن تفشي فيروس كورونا المستجد علي مستوي عالمي، وبدأ الطلاب في المدارس والجامعات العملية التعليمية حضوريا ومن ثم بدا الكلاب يبحثوا بكثافة ملحوظة، متي إجازة المدارس والجامعات، وحيث إن وزارة التربية والتعليم تخضع تحت رقابتها الجامعات وليست المدارس فقط، فإننا نجد التزام قوي من الجامعات بكافة قرارات الوزارة المتعلقة بالغياب وميعاد الاجازة الخاصة بالترم الاول للعام الدراسي الحالي 1443.

بداية إجازة المدارس والجامعات في السعودية 1443

نكشف لكم عن بداية إجازة المدارس والجامعات في السعودية 1443 جدول ومواعيد الإجازات ، حيث تبدأ اجازة طلاب الجامعات مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري، علما بأن ميعاد عقد الإمتحانات وتحديد الجدول يختلف من جامعة الي اخري، ولاكن تتفق مل الجامعات علي ميعاد موحد للاختبار النهائي وبداية الاجازة، وقد الزمت كل الجامعات طلابها برتوكول قوي وأمن لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم، وكذلك لحجب اماكنية نقل الفيروس بين الطلاب، وتطبيق كافة الإجراءات علي مستوي كبير من الشدة والحرص وتاتي تلك الإجراءات متمثلة فيما يالي

تعقيم الفصول المدرسية والمدرجات قبل دخول الطلاب وفور خروجهم منها.

تعقيم الايدي بالماء والصابون كل 20 دقيقة لمدة 60 ثانية.

الحرص علي مسافات الأمان بين الطلاب وعدم التلامس بينهم.

مدة إجازة الترم الاول للمدارس والجامعات بالسعودية

ويتساءل البعض عن مدة إجازة الترم الاول للمدارس والجامعات بالسعودية وعدد ايام إجازة العام الحالي 1443، يبلغ عدد ايام اجازة الترم الاول عشرة ايام فقط، وسوف تنتهي في شهر ديسمبر 2021، وتعتبر الإجازة هي جائزة لنهاية مذاكرة واجتهاد الطلاب طوال فترة الدراسة، وتعتبر فاصل بين الترمين ليعود الطلاب للدراسة مجداد في كامل القوى العقلية، وعلي اتم استعداد للتعلم من جديد وبشكل اقوي، حيث إن تلك الاجازة تمنحهم القدرة علي مواصلة العطاء والعلم في العام الجديد.