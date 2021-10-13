في إطار حرص بنك الرياض علي تأمين المستقبل المالي لعملاؤه وحثهم علي تكوين خطط مالية مستقبلية في أسلوب سهل وبسيط ودون عناء أقساط ودفعات ، أطلق برنامج وازن للادخار التلقائي بنك الرياض ، وتلبية لتساؤلات هل نستطيع الادخار شهرياً ؟ وهل نستطيع الالتزام بذلك ؟ والإجابة دائمة هي وزان ، حيث يقوم البرنامج علي تكوين معدلة التوازن بين المصروفات والمدخرات للعملاء ، بحيث تصاحب كل معاملة مالية علي الحساب بعملية ادخار تودع علي الحساب الادخاري للعميل ، ويتم هذا وفق ضوابط يضعها العميل نفسه ، ويستطيع العميل ضبط النسبة المحولة من الحساب الجاري إلي الحساب الادخاري ، ووضع حد أو هدف كسقف للادخار يتوقف البرنامج عنده ، وإمكانية تكرار العملية مرة أخري حسب طلب العميل ، ويمكن تفعيل البرنامج عن طريق أونلاين الرياض.

برنامج وازن للادخار التلقائي بنك الرياض

تقوم فكرة خدمة برنامج وزان علي تحديد قيمة استقطاع مباشرة بنسبة مئوية من صافي المعاملات المصرفية علي الحساب ، ليتم إيداع قيمة هذه النسبة في الحساب الادخاري للعميل بشكل تلقائي ، والمعاملات المصرفية التي يمكن الاستقطاع منها تتمثل في :

إيداع الراتب.

عمليات الشراء عبر نقاط البيع.

السحب من الصراف الآلي.

سداد الفواتير.

إيداع أرباح أسهم.

استقبال تحويلات واردة.

سداد بطاقات الائتمان.

طريقة الاشتراك في برنامج وازن

وازن بين مصاريفك ومدخراتك مع برنامج وازن للادخار التلقائي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً تقوم بتسجيل الدخول إلى تطبيق أون لاين الرياض. ثانياً نختار طلب منتجات من القائمة الرئيسية. ثالثاً نختار برنامج وازن. رابعاً نبدأ الادخار بالضغط علي ” بداية “. خامساً نحدد الحساب المراد الخصم منه ونوعية الادخار. سادساً يتم تحديد حساب الادخار بعائد إسلامي أو تحديد وازن الادخاري بدون عائد. سابعاً تقوم بتحديد الهدف أو حد الأقصى للادخار وتملأ البيانات المطلوبة. ثامناً والأهم ، نحدد نسب الخصم علي كافة العمليات التي نقوم بها ، ثم نضغط علي أبداً الآن.

ويمكن استخدام وازن للادخار التلقائي لتوازن بين مصاريفك ومدخراتك اكثر من مرة ، بكل أمان حيث أن بنك الرياض خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ، ويطبق قواعد الائتمان المالي بكل دقة وصرامة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.