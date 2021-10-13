الصحة العالمية: إصابات كورونا فى أدنى مستوياتها منذ عام

جدة - نرمين السيد - وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 238 مليونا و704 آلاف و794 حالة.

وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية لها، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و865 ألفا و625 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 44.5 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.5 مليون حالة.