فرنسا: على إيران وقف أنشطتها النووية غير المسبوقة فى خطورتها

جدة - نرمين السيد - قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، فى بيان اليوم الأربعاء، إن "أعمال وأقوال الإدارة الإيرانية الجديدة تضع محل شك نيتها العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن اتفاقها النووى".

وأضافت أن "فرنسا تؤكد مجددا على استعدادها للعودة للمفاوضات فى فيينا حول الاتفاق النووى فى أى وقت".

كما دعت إيران إلى توجيه "دعوة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكى يزور طهران بهدف إجراء محادثات على أعلى مستوى".