جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان صحفى، إن "القوات باشرت بتحصين الحدود مع سوريا، وإكمال الأسيجة المانعة". وأضاف، أن "قوات حرس الحدود قطعت شوطا كبيرا فى تأمين الحدود مع سوريا من الجهة الشمالية الغربية لمحافظة نينوى". وأشار إلى أن "الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمنى وقطع أغلب عمليات التسلل الإرهابى والتهريب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات العراقية تعلن السيطرة الكاملة على الشريط الحدودى مع سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.