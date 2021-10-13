قتلى وجرحى في سقوط طائرة مدنية لبنانية

قتلى وجرحى في سقوط طائرة مدنية لبنانيةقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية بلبنان اليوم الاربعاء إن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر شمال البلاد ما خلف قتلى وجرحى لم يعرف عددهم حتى الآن.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة سقطت في البحر أثناء تحليقها بالقرب من منطقة (حالات) مشيرة إلى أن وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني تدخلت على الفور للتعامل مع تداعيات الحادث.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب من قيادة الجيش ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة واستنفار القوات البحرية في مهمة الانقاذ

