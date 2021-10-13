صلاح ورونالدو أمام كبار إنجلترا.. لمن الغلبة؟

مع التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأت الصحافة العالمية بمقارنته بالنجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، الذي يخوض موسمه السابع في البريميرليغ.

ويتفوق صلاح على النجم البرتغالي بوضوح، بعدد الأهداف المسجلة في إنجلترا، حيث سجل صلاح 103 هدفا مقابل 87 لرونالدو، بالرغم من أن النجم البرتغالي خاض 35 مباراة أكثر من نظيره المصري في إنجلترا.

أما بالنسبة للأهداف المسجلة "أمام الكبار"، فيبدو أن النجم المصري متفوق كذلك على غريمه البرتغالي.

وفي الدوري الإنجليزي، تكتسب 6 أندية لقب "الستة الكبار"، وهي أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام.

وسجل صلاح 32 هدفا أمام "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي، في 63 مباراة خاضها، بمعدل هدف في كل 158.7 دقيقة.

أما رونالدو، فسجل 28 هدفا في 79 مباراة خاضها بالدوري، بمعدل هدف في كل 228 دقيقة.

وسيواجه صلاح رونالدو في موقعة "نارية" بين ليفربول ومانشستر يونايتد، يوم 24 من الشهر الجاري.