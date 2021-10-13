التحالف العربى: ملتزمون بدعم الجيش اليمنى وحماية المدنيين

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان صادر عنه، إنه تم تدمير 12 آلية عسكرية لميليشيات الحوثى فى العبدية ومقتل ما يزيد عن 108 من عناصرها.
كما أكد التزامه بدعم الجيش الوطنى اليمنى وحماية المدنيين، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.
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