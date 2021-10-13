بكين: إقامة علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتايوان مجرد حلم

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصينى ما شياو قوانج، إن قضية تايوان من شئون الصين الداخلية وهى القضية الأساسية والأكثر حساسية فى العلاقات مع الولايات المتحدة، قائلا: "إن إقامة علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية مجرد حلم".





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن تصريح قوانج جاء تعليقا على تصريحات مسئول تايوانى بشأن إقامة "علاقات دبلوماسية" مع الولايات المتحدة بحلول 2028. ودعا "قوانج"، الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهدها فى القضايا المتعلقة بتايوان، والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة أو حتى تقديم الدعم إلى القوى الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان"، حتى لا يتم إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات "الصينية - الأمريكية" والسلام والاستقرار فى مضيق تايوان. كما علق على تصريحات رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا بشأن التعاون والتبادلات بين اليابان وتايوان، مؤكدا موقف الصين تجاه أى شكل من أشكال العلاقات الرسمية بين منطقة تايوان الصينية والدول التى لديها علاقات دبلوماسية مع الصين. وقال : "نأمل أن تلتزم الحكومة اليابانية بمبادئ الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، وأن تتعامل بطريقة مناسبة مع القضايا المتعلقة بتايوان".

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