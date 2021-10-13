أبو الغيط يستقبل منسق أنشطة الأمم المتحدة من أجل التنمية فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة من أجل التنمية فى مصر، اليوم الأربعاء فى مقر جامعة الدول العربية، حيث قدم السيد الأمين العام التهنئة لها بمناسبة توليها هذا المنصب المهم متمنياً لها التوفيق والنجاح فى أداء مهمتها.





وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن السيد الأمين العام أشاد فى بداية اللقاء بالتعاون المثمر والدعم الذى تقدمه هيئات الأمم المتحدة للجامعة العربية، وبدورها أعربت السيدة بانوفا عن أهمية المنطقة العربية فى عملها، كما أطلعت الأمين العام على الأنشطة والبرامج التى تقوم بتنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى البدء فى إعداد إطار تعاون للخمسة سنوات القادمة يبدأ عام 2023، وذلك لدعم وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. كما أشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة كهيئة الأمم المتحدة لوضعية المرأة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وغيرها، حيث أعربت السيدة بانوفا عن تطلعها لتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالتعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية بكافة أبعادها. وأضاف المصدر أن السيد الأمين العام ثمن الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من أجل دعم الدول العربية، خاصة الدول المتأثرة بالنزاعات.

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