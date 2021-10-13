بنك التسليف يسقط باقي الأقساط عن المتعثرين والغير قادرين على سداد

بنك التسليف أو كما هو معروف ببنك التنمية الاجتماعية، أحد البنوك السعودية الذي يوفر للمواطنين قروض متنوعة ينجذب إليها ألاف المواطنين بشكل يومي للأستفاده بها، فالبنك يقدم قروض خاصة بالزواج وقروض لشراء السيارات وقروض لترميم المنازل، وقروض للشباب لعمل المشاريع المتنوعة وغيرها من القروض الأخري، وقد يتعرض البعض لأزمات مالية تجعلهم متعثرين فى سداد أقساط القروض، ومؤخراً أعلن البنك رسمياً إسقاط باقي الأقساط عن بعض المقترضين وذلك يكون بناء على شروط ومعايير محدده، قد تم وضعها بمعرفت البنك، وسوف تنوضح لكم بالتفاصيل كل ما هو متعلق بأسقاط باقي الأقساط فى بنك التسليف السعودي.

شروط الحصول على إعفاء سداد أقساط قرض بنك التسيف

الأن سنوضح لكم الشروط اللازم الأهتمام بها أثناء التفكير فى التقدم على طلب الإعفاء من سداد باقي أقساط قرض بنك التسليف السعودي، وهي:

يشترط ألا يقل عمر المواطن عن 25 عام، وإلا يزيد عن 60 عام.

أن يكون مواطن سعودي الجنسية، فالأعفاء غير متوفر للمقيمين.

الإعفاء مقدم للرجال والنساء السعوديين.

تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمواطنز

التقدم بالأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت تعثر المواطن على سددا بأقي أقساط القرض.

كارت العائلة من ضمن الأوراق التي يجب التقدم بها للموافقة على طلب الأعفاء.

شهادة الوفاة فى حالة وفاة الشخص المقترض من البنك.

خطوات التقدم بطلب إعفاء من سداد أقساط بنك التسليف

سنوضح لكم الأن الخطوات اللازم أتباعها بشكل تفصيلى للمطالبة لطلب إعفاء من سداد أقساط بنك التسليف السعودي:

الدخول على الصفحة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة البيانات المطلوبة أمامك من اسم المواطن بشكل رباعي وتسجيل باقى البيانات بشكل صحيح.

إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

وسوف يظهر أمامك الرد على طلب الاعفاء سواء بالموافقة أو الرفض فتابع طلبك على الموقع.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق ببنك التسليف والقروض المتوفرة فيه، بالاضافة إلى الاعفاء من سداد بأقي أقساط القروض والشروط اللازم توافرها للموافقة على طلب الاعفاء، فى انتظارتعليقاتكم واستفسارتكم.