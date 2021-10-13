نصر الله: عمل المحقق العدلي بملف مرفأ بيروت فيه "استهداف سياسي"

دوت الخليج :- اعتبر أمين عام جماعة حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الإثنين، أن عمل المحقق العدلي بملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".

جاء ذلك في كلمة لنصر الله تطرق فيها إلى عدد من المستجدات والتطورات السياسية، ونقلتها قناة "المنار" التابعة للحزب.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، طلب النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، من المحقق العدلي البيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن "تعرضه للتهديد" من قبل جماعة "حزب الله".

وأضاف أن "البيطار لا يريد أن يصل إلى الحقيقة" بملف انفجار مرفأ بيروت.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البيطار بشأن تلك الاتهامات.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في المرفأ أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

بسياق آخر، أكد نصر الله "إجراء الانتخابات في موعدها"، نافيا وجود محاولات للتأجيل أو التمديد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في شهر مارس/ آذار المقبل.

وطالب نصر الله الحكومة بأن "تضع البلد على الحل في الملف الكهربائي"، مؤكدا أن "الموضوع يحتاج حلاً جذريا".

وذكر أن "هناك عروضا جدية من الشرق ومن الغرب من الصين وروسيا وإيران وحتى من ألمانيا وفرنسا لكن المسؤولين لا يجرؤون على إغضاب الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن خلال زيارته لبنان الأسبوع الماضي، أن "الشركات الإيرانية مستعدة خلال 18 شهرا لبناء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية بقوة 1000 ميغاوات، في بيروت وجنوبي لبنان".

ويعد انقطاع الكهرباء أحد أوجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان منذ نحو عامين، وتسببت في تدهور قيمة عملته مقابل الدولار، وعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أخرى.

الاناضول