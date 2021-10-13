الصحة العالمية: إصابات كورونا فى أدنى مستوياتها
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوياتها منذ عام ولكن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا.
وفى وقت سابق حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تغير المناخ هو أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، داعية إلى وضع التزامات مناخية وطنية طموحة إذا أرادت الدول الحفاظ على تعافي صحي من وباء فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة من مقرها في جنيف، الذي جاء في شكل رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من ثلثي القوى العاملة الصحية العالمية (300 منظمة تمثل ما لايقل عن 45 مليون طبيب ومهني صحي في جميع أنحاء العالم)، والذي استبقت به مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي سيُعقَد في جلاسجو بإسكتلندا في 31 أكتوبر الجاري.
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