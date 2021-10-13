فيديو.. انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بعد الحريق

حالة من الهدوء والاستقرار تسيطر على أجواء مهرجان الجونة السينمائي في مصر، بعد نشوب حريق داخل قاعة افتتاح المهرجان.

وحرصت الفنانة يسرا على التواجد لحضور المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة.

وكانت إدارة المهرجان قد أكدت السيطرة على حريق محدود شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، منوهة بأنّ الحريق تسبب في التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

وأوضحت، في بيان، أنّ الإدارة تواصلت فور اندلاع الحريق مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما فتحت إدارة المهرجان، على الفور، تحقيقا مفصلا للوقوف على أسباب الحادثة، مع الاشتباه في حدوث تماس كهربائي.

يشار إلى أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي حددت يوم غد الخميس موعدا لانطلاق دورته الخامسة.

وقد وقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت أزمة كبيرة بين النجمة يسرا، وانتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث غضبت يسرا من تصريحات الأخير، بأنه لا يصح تكريمها في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.

وعبرت يسرا عن استيائها الشديد، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، أن مبرراتها لعدم تكريمها، غير صحيحة، لاسيما وأنه تم تكريم الفنانة هند صبري في إحدى السنوات الماضية، رغم أنها عضو لجنة استشارية.