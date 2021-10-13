الكرملين: روسيا لديها آليات لاستيعاب التضخم

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إن التفاعلات الجديدة للاقتصاد العالمى أدت إلى زيادة الأسعار، لكن روسيا قادرة إلى حد كبير على تخفيف الأثر السلبى على الاقتصاد الروسى.





من جانبه، قال نائب وزير المالية الروسى فلاديمير كوليتشيف -وفق ما أوردته شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الناطقة بالعربية، إن التضخم فى روسيا يقترب من ذروته، لكنه سينخفض بحلول نهاية العام. يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين توقع خلال اجتماع مع ممثلى أحزاب الدوما "مجلس النواب"، أن يسجل مستوى التضخم فى البلاد حوالى 6 %.

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