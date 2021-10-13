إيطاليا: اعتقال سبعة باكستانيين بتهمة تمويل الإرهاب 

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال سبعة مواطنين باكستانيين بتهمة تمويل الإرهاب من خلال عمليات احتيال تتم ببطاقات الائتمان.
وذكرت المصادر أنه "من خلال الاحتيال على بطاقات الائتمان الأمريكية والكندية، التي يتم تنفيذها باستخدام نظام التصيد الاحتيالي، قام المتهمون بجمع سيولة في حسابات جارية إيطالية ثم اجراء تحويلات مالية خارجية، وبشكل خاص إلى ألمانيا، هولندا وبلجيكا، لأطراف ثالثة ذات أصل عربي".
وأوضحت أن "العملية كشفت من قبل مكتب المدعي العام في نابولي، قسم مكافحة الإرهاب، والذي توج اليوم بتنفيذ عناصر وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية في نابولي، لأمر احتجاز احترازي صادر عن قاضي تحقيق نابولي ضد 7 أشخاص من الجنسية الباكستانية، يشتبه بحيازتهم وتصنيعهم وثائق هوية مزورة وتداول سلع مسروقة".
وأضافت: "قام المختصون بتحليل حسابات الدفع باسم مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من باكستان، أفغانستان، الهند، بنغلاديش، الصين وقيرغيزستان، للتحقق من ضخ السيولة الكبيرة من خلال عمليات إعادة تعبئة 345 بطاقة ائتمان أجنبية لكل منهم، عبر حسابات جارية في الولايات المتحدة وكندا، باسم أصحاب حسابات لا يدرون بها، كما أعقبت عمليات إعادة التعبئة الدورية، تحويلات إلى علاقات مالية أخرى أقيمت في الخارج، لصالح أطراف ثالثة من أصل عربي، موجهة بشكل أساسي إلى ألمانيا، هولندا وبلجيكا".
وقالت المصادر إنه "في سياق التحقيقات الاستقصائية، ظهر أيضا إنتاج واستخدام ما لا يقل عن 30 وثيقة هوية مزورة تستخدم لفتح حسابات جارية في دول أوروبية عديدة، تحمل صور مواطنين باكستانيين وبيانات شخصية لأشخاص مختلفين".
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