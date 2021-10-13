ألمانيا تضم الإمارات والبحرين إلى ”القائمة الآمنة” للسفر 

ألغت الحكومة الألمانية قيودا كانت مفروضة على المسافرين من دولتي الإمارات والبحرين جراء فيروس كورونا، لتنضما إلى الكويت وقطر والسعودية التي دخلت القائمة الآمنة سابقا.
وبدأ تنفيذ القرار بدءا من 10 أكتوبر الجاري، إذ جرى تخفيف القيود على جميع المسافرين من دول الخليج، بصرف النظر عن حصولهم على لقاح كورونا، وبشرط تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس.
وتساهم اللوائح الجديدة في تعزيز اهتمام المسافرين من المنطقة لاستكشاف مجموعة واسعة من أسواق المواسم الاحتفالية والمنتجعات الصحية والنشاطات الرياضية في الهواء الطلق في أنحاء ألمانيا.
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