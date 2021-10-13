تعرف على كمية استهلاك الحاسوب للكهرباء في الليل

كمية استهلاك الحاسوب للكهرباء في الليل، من المعروف انه يتم حساب استهلاك الكهرباء الخاصة بالحاسوب من خلال عدد مرات تشغيل الحاسوب في اليوم، لنوضح لكم اكثر. جهاز الكمبيوتر الذي يتم تشغيله أكثر من مرة واحدة في اليوم ولفترات طويلة يستهلك من الكهرباء بشكل كبير، لكن جهاز الكمبيوتر الذي يتم تشغيله مرة واحدة يوميا ولفترة زمنية معقولة بالتأكيد يكون استهلاكه للكهرباء أقل.

كمية استهلاك الحاسوب للكهرباء في الليل

وتم عمل العديد من الأبحاث عن استهلاك الكمبيوتر والأجهزة التكنولوجية المشابهة له، وظهر أن الكمبيوتر يستهلك حوالي 8٪ من الكهرباء. كما أن الاستهلاك الأكثر للكهرباء يكون من خلال الكمبيوتر المكتبي أو كمبيوتر سطح المكتب، أما أجهزة الاب توب تستهلك طاقة أقل من الأجهزة المكتبية، حيث أن الأجهزة المكتبية تستهلك أكثر من 6 أضعاف استهلاك أجهزة اللاب توب، ويأتي السبب الرئيسي لذلك إن الأجهزة المحمولة تعتمد بشكل كبير على البطارية، أما أجهزة المكتب تعتمد فقط على استهلاك الكهرباء. ويزداد استهلاك الكمبيوتر للكهرباء في حالة انك تقوم بتشغيل الألعاب على جهازك.

كمية استهلاك الحاسوب للكهرباء في الليل وما هي أوضاع طاقة الكمبيوتر المختلفة

هناك أنواع كثيرة في أجهزة الكمبيوتر وظيفتها الأساسية هي توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكمبيوتر للطاقة، فلنفترض انك تقوم بتنزيل تطبيق ويحتاج لبعض الوقت فبدلا من إبقاء الجهاز قيد التشغيل قم بتفعيل وضع السكون والثبات، مما يقلل من استهلاك الكمبيوتر الكهرباء.

وضع السكون Sleep

في هذه الحالة يقوم الكمبيوتر فقط في حفظ البيانات التي قام بتخزينها، فبالتالي إن هذا الوضع لن يمسح لك البيانات الخاصة بك مثلما يحدث عن إطفاء الجهاز، ويمكنك بسهولة إعادة الكمبيوتر للوضع العادي من خلال تحريك الماوس أو الفارة، واستخدام البيانات التي كانت محفوظه قبل وضع السكون.

وضع السبات Hibernate

هذا الوضع يختلف عن وضع السكون، فالاختلاف هنا أن هذا الوضع لا يقوم بحفظ البيانات التي كانت محفوظة، ولكن يستطيع الجهاز استرجاع ما كان محفوظ من قبل بسهولة. وننصحك باستخدام هذا الوضع إن كنت ستترك الجهاز لفترة طويلة ولكن تريد أن تبقى التطبيقات التي كنت تستخدمها محفوظة.

هل يجب عليك غلق الكمبيوتر في الليل

بالتأكيد، ويجب عليك فصل الجهاز تماما عن الكهرباء لأن مادام جهاز الكمبيوتر موصولا بالكهرباء يستهلك الكهرباء حتى لو لم تقم بتشغيله.