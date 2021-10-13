مهرجان مضاعفة الخمس ريالات.. ننشر عروض العثيم الأسبوعية الجديدة في السعودية 1443

بدءًا من خمسة ريالات فقط، يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، الاستفادة من عروض العثيم الأسبوعية الجديدة والتي أعلنت عنها أسواق عبد الله العثيم اليوم الأربعاء، وسوف تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، و تشمل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والمنظفات التي يحتاج إليها الأفراد والأسر، سيما أنها تتميز بجودة الخامات وانخفاض الأسعار، وهو ما يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من الزبائن لتلك العروض، فيما يأتي ذلك في إطار المنافسة القوية مع السلاسل التجارية الأخرى التي تنتشر في جميع أنحاء المملكة، وتواصل العثيم لافتتاح فروع جديدة لتغطية كافة مناطق السعودية بقدر المستطاع.

عروض العثيم الأسبوعية 1443

وننشر تفاصيل أحدث عروض العثيم الأسبوعية 1443هـ، ليستفيد منها المواطنون والمقيمون في المملكة الراغبون في شراء الحاجات الأساسية والسلع الغذائية، وذلك على النحو التالي:

ثلاثة كيلو بصل بسعر 5 ريالات، بدلا من 8.85 ريال.

علبة شاي ربيع الأصلي بسعر 20 ريالا، بدلا من 39.50 ريال.

كرتونة دجاج مجمد برديكس، بسعر 105 ريالات، بدلا من 134.95 ريال.

كيس صابون تايد مركز أصلي، 7 كم، بسعر 45 ريالا، بدلا من 97.95 ريال.

خمس حبات شبيهة قشطة بوك، بسعر 10 ريالات، بدلا من 17.50 ريال.

وكيس أرز الفارس سيلا بسمتي، 10 كم، بسعر 50 ريالا، بدلا من 74.25 ريال.

علبتان زيت عافية، بسعر 35 ريالا، بدلا من 52.95 ريال.

خطوات الاستفسار عن عروض أسواق العثيم أونلاين

وعبر الموقع الإلكتروني لأسواق العثيم في المملكة العربية السعودية، يمكن لأي مواطن أو مقيم الاستفسار عن العروض الجديدة ومعرفة جميع التفاصيل عنها، وذلك على النحو التالي:

أولاً، قم بالدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للعثيم. ثم النقر على العروض. بعدها سوف تظهر كافة تفاصيل العروض الجديدة، والتي يتم تحديثها بشكل أسبوعي.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء العثيم

ومن الممكن التواصل مع خدمة عملاء العثيم للاستفسار عن العروض الجديدة ومواعيدها، وأسعار السلع والمنتجات، أو تقديم شكاوى بشأن السلع وفترة الصلاحية أو أي مشكلة تواجه العميل، وذلك من خلال الطرق الآتية والرسمية فقط:

التواصل عن طريق صندوق البريد 41700 الرياض 11531.

أو الاتصال على رقم الهاتف الموحد في المملكة، 00966112547000.

كما يمكن التواصل من خلال رقم الفاكس 00966114933264.

وأخيراً، إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

سلفة عرض تمويل سريع بدون تحويل الراتب وبأقل دخل شهرى