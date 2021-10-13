الولايات المتحدة تخفف من قيود السفر إليها من كندا والمكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

وأشارت "سى إن إن"، إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.